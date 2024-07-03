Пекин, 3 июля, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия и Китай являются крупными и независимыми государствами, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба о зависимости Москвы от Пекина.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Начнём с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной», — подчеркнула Мао Нин.

Дипломат добавила, что Пекин всегда будет стоять на стороне мира и диалога, а также поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, включая Россию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Стубб в интервью агентству Bloomberg заявил, что для завершения конфликта на Украине якобы достаточно одного телефонного звонка председателя КНР Си Цзиньпина.

По его словам, Россия в настоящее время якобы сильно зависит от Китая. Поэтому, уверен политик, Москве пришлось бы начать мирные переговоры после заявления Пекина о том, что это необходимо.

Стубб выразил мнение, что Китаю следует защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Для Пекина это было бы правильным решением и способом показать своё лидерство, добавил он.

До этого Китай отказался участвовать в инициированной Киевом «мирной» конференции в Швейцарии из-за расхождения повестки мероприятия с требованиями Пекина, отмечала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает за проведение мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, подчёркивал он.