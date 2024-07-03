Астана, 3 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Китай готов продолжать прилагать усилия по политическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Максим Блинов/РИА Новости

«Мы готовы продолжать прилагать активные усилия для продвижения политического разрешения украинского кризиса и решения других острых региональных проблем», — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Вместе с тем Си Цзиньпин отметил, что Китай всегда придерживался необходимости установления мира и содействия переговорам.

Как передавало ИА Регнум, российские власти неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности. Кремль и МИД также отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.

Так, в июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В конце апреля официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что за кризис на Украине несёт ответственность НАТО, альянс должен задуматься о своей роли в нём. Таким образом он ответил на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что Пекину следует перестать поддерживать Россию в украинском конфликте, если он хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.