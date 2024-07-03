Хельсинки, 3 июля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Достаточно одного телефонного звонка председателя КНР Си Цзиньпина для завершения конфликта на Украине, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

TASS /EPA Александр Стубб

«Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал Стубб.

По его словам, Россия в настоящее время якобы сильно зависит от Китая. Поэтому, уверен политик, Москва начала бы мирные переговоры, если бы о такой необходимости заявил Пекин.

Президент Финляндии также призвал Европу усилить поддержку Киева.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.