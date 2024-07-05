Москва, 5 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана завершились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС/Валерий Шарифулин/POOL

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что переговоры лидеров двух стран проходили в хорошей атмосфере.Ушаков добавил, что лидеры, которые хорошо знакомы, откровенно обсуждали острые вопросы, в первую очередь, украинский кризис. Затронули они и отношения двух стран.

Помощник президента отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Путину Орбан, недавно посетивший Киев, какое-либо послание от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.