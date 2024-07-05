Москва, 5 июля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проходили в хорошей атмосфере, сообщил 5 июля помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский», — сказал Ушаков в комментарии Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Ушаков также отметил, что лидеры, которые хорошо знакомы, откровенно обсуждали острые вопросы, в первую очередь, украинский кризис. Затронули они и отношения двух стран.

Помощник президента отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Путину Орбан, недавно посетивший Киев, какое-либо послание от лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России возможности урегулирования украинского конфликта. Путин на встрече с Орбаном подчеркнул, что тот прибыл в Москву как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр России. Венгрия во второй половине 2024 года председательствует в Совете ЕС.

На Западе Орбана подвергли критике. В частности, его визит в Россию решительно осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия якобы не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.