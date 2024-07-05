Москва, 5 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В ближайшее время в Кремле состоятся переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В разговоре тележурналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля подтвердил рабочий визит Орбана. Вместе с тем Песков отметил, что ситуация на Украине также будет обсуждаться лидерами двух стран.

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