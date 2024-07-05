Брюссель, 5 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал мандат Европейского союза на визит в Москву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Meng Dingbo/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией», — приводит заявление Борреля дипломатическая служба ЕС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что возможный визит Орбана не влечёт за собой какого-либо внешнего представительства ЕС, за которое отвечает председатель Европейского совета на уровне главы государства или правительства и высшей представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности на уровне министров.

«Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на посещение Москвы», — отметил Боррель, добавив, что Орбан не представляет Евросоюз «ни в какой форме».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг возможность визита Орбана в Москву.

2 июля во время визита в Киев премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам, но они должны быть основаны на реальности.

Президент Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.