Москва, 1 июля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью американской газеты The Washington Post, в которой состояние президента США Джо Байдена называется «умственной некомпетентностью».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Только в таком состоянии человек мог довериться тем, кто в США заварил украинскую авантюру», — написала дипломат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, по данным CNN, члены семьи Байдена попросили его не выходить из предвыборной гонки после провального выступления на дебатах. В ходе ранее запланированной встречи в Кемп-Дэвиде супруга Джилл, сын Хантер и внуки умоляли президента не прекращать борьбу за переизбрание, рассказали источники. Один из них отметил, что семья выразила Байдену «однозначную поддержку».

Близких Байдена, говорится в материале, явно разочаровала команда, готовившая президента к дебатам с его предшественником Дональдом Трампом. Члены семьи обсуждали, стоит ли уволить кого-либо из главных советников президента. Однако Байден не любит увольнять помощников, поэтому серьёзные кадровые изменения пока не предвидятся, отмечает издание.

По словам одного из советников, дискуссии на семейном собрании были посвящены тому, как помочь Байдену в политической борьбе, а не тому, следует ли ему отказаться от неё.

27 июня в Атланте, штат Джорджия, Байден и Трамп встретились на теледебатах впервые в рамках текущей президентской кампании. Многие из демократов сочли выступление действующего главы государства провальным.

Согласно результатам соцопроса, проведённого институтом изучения общественного мнения YouGov, 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.

В свою очередь американский журналист Такер Карлсон отметил, что деменцию Байдена можно увидеть «за десять тысяч миль».