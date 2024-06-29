Вашингтон, 29 июня, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Деменцию действующего главы Белого дома Джо Байдена можно увидеть за десять тысяч миль, написал 29 июня американский журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так экс-ведущий телеканала Fox News отреагировал на прошедшие 27 июня в США теледебаты с участием Байдена и бывшего президента страны Дональда Трампа.

Карлсон разместил видеокомментарий по этому поводу на своей странице в социальной сети X и оставил подпись о состоянии здоровья действующего главы государства.

«Деменция Джо Байдена видна за десять тысяч миль», — отметил журналист.

Экс-ведущий выразил удивление по поводу того, что люди сильно удивляются сообщениям о заболевании американского лидера. Карлсон также упрекнул представителей Демократической партии США в том, что они отказываются верить в деменцию президента.

Журналист уточнил, что узнал о диагнозе Байдена в 2019 году, когда тот баллотировался на выборы. Он напомнил, что тогда поднимал эту тему, но столкнулся со шквалом критики и обвинениями в расизме в свой адрес.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (американский штат Джорджия) прошли теледебаты Байдена и Трампа. Эта встреча стала первой в рамках текущей предвыборной кампании. После телевизионного эфира многие сторонники Демократической партии назвали выступление действующего президента провальным, поскольку он запинался и путался.

Телеканал CNN указал на обеспокоенность среди зарубежных дипломатов в связи с выступлением Байдена на теледебатах. Они придерживаются мнения о том, что итоги встречи с Трампом крайне отрицательно скажутся на предвыборной кампании главы Белого дома и шансах на его переизбрание.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку из-за выступления президента на теледебатах. Он пояснил, что все увидели слабость главы государства. Спикер добавил, что Байден не в состоянии исполнять свои президентские обязанности.