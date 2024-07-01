Вашингтон, 1 июля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Члены семьи президента США Джо Байдена попросили его не выходить из предвыборной гонки после провального выступления на дебатах, сообщил 30 июня телеканал CNN, ссылаясь на советников американского лидера.

Will Lanzoni/Global Look Press Джо Байден

В ходе ранее запланированной встречи в Кемп-Дэвиде супруга Джилл, сын Хантер и внуки умоляли президента не прекращать борьбу за переизбрание, рассказали источники. Один из них отметил, что семья выразила Байдену «однозначную поддержку».

Близких Байдена, говорится в материале, явно разочаровала команда, готовившая президента к дебатам с его предшественником Дональдом Трампом. Члены семьи обсуждали, стоит ли уволить кого-либо из главных советников президента. Однако Байден не любит увольнять помощников, поэтому серьёзные кадровые изменения пока не предвидятся, отмечает издание.

По словам одного из советников, дискуссии на семейном собрании были посвящены тому, как помочь Байдену в политической борьбе, а не тому, следует ли ему отказаться от неё.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте, штат Джорджия, Байден и Трамп встретились на теледебатах впервые в рамках текущей президентской кампании. Многие из демократов сочли выступление действующего главы государства провальным.

Согласно результатам соцопроса, проведённого институтом изучения общественного мнения YouGov, 72% американцев считают, что Байдену не следует переизбираться.

Союзники США по НАТО опасаются, что решение Демократической партии заменить Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах может усилить позиции России и Китая, рассказали CNN дипломаты из стран альянса.