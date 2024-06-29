Новосибирск, 29 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника полиции, задержанного в Новосибирске по подозрению в получении взяток на общую сумму четыре миллиона рублей, арестовали, сообщили 29 июня в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Суд накануне, 28 июня, избрал бывшему участковому меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год сотрудник полиции, систематически получал от жителя города Новосибирска денежные средства в качестве взятки на общую сумму более четырёх миллионов [рублей]», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что за деньги участковый обещал новосибирцу общее покровительство, также он, зная о незаконных финансовых операциях мужчины, не принимал меры.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве в середине мая задержали бывшего сотрудника управления МВД по вопросам миграции. Он и три его сообщника в течение двух лет получали взятки за незаконный допуск к работе на стройке нелегальных мигрантов. Общая сумма превысила 20 млн рублей.

В начале июня в Балашихинский суд Подмосковья поступило дело экс-следователя СК РФ Марата Тамбиева, задержанного в 2023 году по десяти эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере. Общая сумма превысила полтора миллионов долларов и 2718 биткоинов (порядка 7,4 миллиарда рублей). По версии следствия, взятки он получил от хакерской группы Infraud Organization в обмен на прекращение уголовных дел. Бывший следователь отверг обвинения.