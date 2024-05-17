Москва, 17 мая, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Бывшего сотрудника управления по вопросам миграции столичной полиции задержали за получение взяток за допуск нелегалов на стройки. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

По данным следствия, задержанный и ещё три его сообщника из числа бывших сотрудников МВД систематически получали взятки от представителей строительных объектов, которые допускали к работе прибывающих в Россию нелегальных мигрантов.

Отмечается, что с января 2022 по декабрь 2023 года силовики получили более 20 млн рублей за содействие нелегальной миграции.

Ранее в отношении трёх обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Четвёртому задержанному изберут меру пресечения в ближайшее время.

Кроме того, на одном из строительных объектов провели обыск, в ходе которого выявили 27 нелегалов, незаконно работавших в России. Силовики приняли меры к их выдворению.

Как ранее передавало ИА Регнум, правоохранители задержали в Тульской области 15 человек по делу об организации незаконной миграции. Среди фигурантов — сотрудники управления по делам миграции регионального главка МВД.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Министерство внутренних дел намерено провести реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами, заявил 14 мая глава МВД Владимир Колокольцев.