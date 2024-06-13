Балашиха, Московская область, 13 июня, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении двух сотрудников Следственного комитета, обвиняемых в получении крупнейшей в современной истории России взятки. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — говорится в базе суда.

Из карточки следует, что дело зарегистрировали 10 июня, дата рассмотрения пока не назначена.

Тамбиеву вменяется десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более полутора миллионов долларов и 2 718 биткоинов (порядка 7,4 миллиарда рублей). По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 миллиона долларов.

Ляховенко же обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев.

В мае стало известно, что уголовное дело в отношении обвиняемых в получении рекордной взятки рассмотрит суд Балашихи. Изначально судебный процесс должен был состояться в Москве, однако Верховный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры по изменению территориальной подсудности.