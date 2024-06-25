Балашиха, Московская область, 25 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Бывший следователь Следственного комитета Марат Тамбиев не признал вину в получении крупнейшей в современной истории России взятки в биткойнах.

Кадр из видео Марат Тамбиев

Тамбиеву вменяется десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более полутора миллионов долларов и 2 718 биткоинов (порядка 7,4 миллиарда рублей). По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 миллиона долларов.

«Обвинения я не признаю в категорической форме. Данное обвинение считаю оскорбительными для себя лично», — заявил экс-следователь в зале Балашихинского суда Московской области.

Факты, изложенные в обвинении, он назвал возмутительными и однобокими.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня 2023 года стало известно, что бывшего начальника отдела Следственного комитета России по Тверскому району Москвы будут судить за рекордную взятку в биткоинах. По данным газеты «Коммерсантъ», её Тамбиев получил в 2022 году от хакерской группы Infraud Organization. Сообщалось, что хакеры делали это с целью прекращения находящегося у него в производстве дела в отношении некоторых из них.

19 июня того же года появилась информация, что Никулинский суд Москвы принял решение обратить в доход России принадлежавшую экс-следователю цифровую валюту в размере 1032,1 биткоина, что составляет более 1,6 млрд рублей.

В Балашихинский суд Московской области дело Тамбиева поступило 10 июня 2024 года. Вместе с ним судить будут бывшего следователя Кристину Ляховенко, которая выступила сообщником Тамбиева. Её обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу.