Москва, 28 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Большинство западных союзников США были шокированы предвыборными дебатами между президентом США Джо Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом 28 июня корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян.

Christopher Furlong/AP/TASS Президент США Джо Байден

«Дебаты показали, что Байден находится не в лучшей форме и не является самым сильным лидером в столь сложное для Запада время. Кроме того, они продемонстрировали, что США становится всё труднее удерживать лидерство в вопросах международной политики и что в стране есть серьёзные проблемы. Это говорит о том, что американская политическая система находится не в лучшем состоянии», — отметил эксперт.

Он добавил, что дебаты стали самыми ранними в истории США, потому что обычно они проводятся не ранее сентября, после съездов, на которых партии официально утверждают кандидатов. Однако Трамп нарушил этот сценарий, показав себя более сильным и подготовленным оппонентом на фоне кризиса в Демократической партии, у которой нет эффективного лидера. Поэтому эти дебаты можно назвать беспрецедентными, подчеркнул Газарян.

Эксперт уточнил, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Демократической партии рассматривают возможность замены Байдена на другого кандидата. Эта также беспрецедентно, так как показывает, что Байден не отвечает требованиям, которым должен соответствовать лидер США. На фоне этого Трамп попытается продемонстрировать свою большую эффективность и привлекательность.

«Однако маловероятно, что замена Байдена действительно произойдёт, хотя возможным кандидатом на замену может стать вице-президент Камала Харрис. В США процесс номинирования кандидатов на федеральные выборы является непрозрачным и не имеет чётко регламентированного процесса. Все решения принимают партийные боссы в рамках внутриэлитных, кулуарных и закрытых договорённостей, которые затем оформляют юридически», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, дебаты прошли 27 июня в Атланте (штат Джорджия) в студии телеканала CNN.

Перед началом дебатов оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Байден, как отметили эксперты, показал самое слабое выступление с тех пор, как Джон Кеннеди и Ричард Никсон впервые провели теледебаты в 1960 году. Его ответы временами становились бессвязными. Общее впечатление усугублялось тем, что, пока Трамп говорил, Байден просто наблюдал за происходящим с приоткрытым ртом.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Байден слабо начал выступление на теледебатах. Она добавила, что контраст между оппонентами был очевиден.

27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что среди демократов началась паника после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом. Отмечалось, что часть источников телеканала прокомментировала итог состоявшихся дебатов в крайне резкой и нелицеприятной форме.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что ряд членов Демократической партии начал активно обсуждать замену действующего главы Белого дома Джо Байдена после провальных теледебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Представитель предвыборного штаба главы Белого дома Сет Шустер заявил, что действующий президент США Джо Байден не будет выходить из предвыборной гонки после провальных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что демократы считают, что дебаты стали большим провалом, и с этим нужно что-то делать. Эти дебаты уникальны и не имеют аналогов в истории США. В стране нет закона или процедуры, которые определяли бы, как поступать с кандидатом, выигравшим праймериз, но не получившим номинацию от партии, если он перестаёт устраивать эту партию, уточнил эксперт.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.