Москва, 28 июня, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Пакет санкционных инструментов против России исчерпал себя. Такое мнение 28 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя призыв лидеров стран ЕС ввести новый режим антироссийских санкций.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Большая часть новых санкций будет либо рассчитана на долгосрочный эффект, который вряд ли сработает либо будет носить чисто символический характер. Это будет демонстрацией стремления руководства Европейского союза продолжать борьбу с Россией. Санкции могут быть направлены против физических лиц и компаний, но Россия уже два года находится под жёстким санкционным давлением», — отметил политолог.

Он добавил, что КНДР, Иран и многие другие страны живут в таких условиях десятилетиями, но это не привело к смене власти и политического курса. Россия обладает большими ресурсами, территорией, логистическими и иными возможностями, включая военные.

Эксперт считает, что намерения ЕС — это движение по инерции, которое рано или поздно должно закончиться. Тогда начнётся обратный процесс, но когда это произойдёт, сказать сейчас невозможно, уточнил Безпалько.

Россия успешно справляется с санкционным давлением, демонстрируя рост экономики и эффективную работу финансово-экономической системы. Власти развивают интеграционный глобальный союз — БРИКС, в который сейчас стремятся вступить около 30 стран. Поэтому России нужно двигаться по намеченным направлениям, развивать импортозамещение, искать пути обхода санкций, развивать свои производства, армию и общество.

Как передавало ИА Регнум, в документе по итогам саммита, который прошёл в Брюсселе, говорится о том, что лидеры стран ЕС призвали ввести новый режим антироссийских санкций. В качестве повода для такого шага авторы идеи назвали «дестабилизирующие действия за рубежом», за которыми якобы стоит РФ.

Постоянные представители стран ЕС 20 июня согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров с российской нефтью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 14-й пакет антироссийских санкций будет «жёстким» и затронет сферы энергетики, а также технологий и банковских услуг.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 июня призвал ускорить создание реестра ущерба, причинённого России западными санкциями, и потребовать от западных стран компенсации.

Медведев 13 июня предложил в ответ на санкции ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели. Он уточнил, что ущерб должны понести все сферы, включая энергетику, промышленность, сферу банковских и социальных услуг. Для этого, как заявил зампред Совбеза, нужно и дальше искать критические уязвимости западных экономик.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня пообещал, что Москва даст ответ на новые санкции. Дипломат подчеркнул, что Москва остаётся открыта к честному и равноправному диалогу.