Вашингтон, 13 июня, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Россия даст ответ на конфронтацию, которую навязывают Москве американские власти. Об этом заявил 12 июня посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал решение США ввести новый пакет антироссийских санкций.

«Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», — сказал дипломат на мероприятии по случаю Дня России.

Антонов также назвал указанный шаг Вашингтона «поздравлением» российскому народу. Кроме того, говоря о гипотетическом партнерстве, посол отметил, что власти США по-прежнему считают, что могут справиться с глобальными проблемами в одиночку. Он напомнил, что в мире растут такие угрозы, как распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), терроризм, киберпреступность и др.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня США ввели против России и Китая новые санкции. В «чёрном списке» американского минфина оказались более 30 физических лиц и более 200 структур из РФ и КНР. Кроме того, под рестрикции попали граждане Молдавии, Белоруссии, Украины и ЮАР.

Власти США также запретили предоставлять услуги в сфере IT и программного обеспечения на территории России. Это ограничение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что считает, что западные санкции сыграли положительную роль для развития России. Он уточнил, что, несмотря на возникшие поначалу трудности, их удалось преодолеть.