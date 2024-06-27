Медведев призвал ускорить создание реестра ущерба от западных санкций
Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. России нужно ускорить создание реестра причинённого ей ущерба от западных санкций и предъявить требование компенсации. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
«Нужно ускорить принятие нашего внутреннего решения о создании реестра причинённого нам ущерба», — отметил он.
Как передавало ИА Регнум, 17 июня Медведев заявил, что Россия намерена подсчитать ущерб от санкций, чтобы в дальнейшем иметь возможность предъявить его странам Запада. По его словам, немало государств пострадали от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, можно систематизировать и подсчитать ущерб от этих мер.
13 июня Медведев предложил в ответ на санкции ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели. Он уточнил, что ущерб должны понести все сферы, включая энергетику, промышленность, сферу банковских и социальных услуг. Для этого, как заявил зампред Совбеза, нужно и дальше искать критические уязвимости западных экономик.