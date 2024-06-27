Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 16:57 — ИА Регнум. России нужно ускорить создание реестра причинённого ей ущерба от западных санкций и предъявить требование компенсации. Об этом 27 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Нужно ускорить принятие нашего внутреннего решения о создании реестра причинённого нам ущерба», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня Медведев заявил, что Россия намерена подсчитать ущерб от санкций, чтобы в дальнейшем иметь возможность предъявить его странам Запада. По его словам, немало государств пострадали от санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, можно систематизировать и подсчитать ущерб от этих мер.

13 июня Медведев предложил в ответ на санкции ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели. Он уточнил, что ущерб должны понести все сферы, включая энергетику, промышленность, сферу банковских и социальных услуг. Для этого, как заявил зампред Совбеза, нужно и дальше искать критические уязвимости западных экономик.