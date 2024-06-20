Брюссель, 20 июня, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Новый 14-й пакет антироссийских санкций будет «жёстким» и затронет сферы энергетики, технологий и банковских услуг. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

TASS/ Jessica Lichetzki/dpa

«Приветствую соглашение по 14-му пакету санкций против России. Это жёсткий пакет», — написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter).

Как отметила еврочиновник, санкции нацелены на ограничение доступа к «ключевым» технологиям и дополнительным энергетическим доходам. Кроме того, новый пакет ограничений затронет баковскую сферу России за рубежом, добавила председатель Еврокомиссии.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня правительство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России. Отмечалось, что 14-й пакет санкций предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничительных мер, «закрывая возможности их обхода».

Против 14-го пакета антироссийских санкций также выступил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что содержание противоречит интересам Будапешта в области энергетики и может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Президент Владимир Путин отмечал, что России удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. По мнению российского лидера, западные санкции сыграли положительную роль для развития России.

Ранее Путин подчеркнул, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В январе 2024 года президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе по паритету покупательской способности вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.