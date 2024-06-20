Амстердам, 20 июня, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Новый пакет санкций ЕС должен закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью, заявила 20 июня министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Речь идёт в том числе о судах, «тайно» перевозящих российскую продукцию, написала Слот на своей странице в Х (Twitter).

«Благодаря этому пакету санкций «теневой флот» лишится доступа к европейским портам и услугам», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 июня представительство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России.

Пакет предусматривает новые меры, а также усиливает действие уже существующих ограничений, «закрывая возможности их обхода», отмечалось в сообщении.

Агентство Reuters ранее сообщало, что официальные лица из 27 стран ЕС обсуждали 14-й пакет санкций в отношении России, но не смогли его согласовать из-за позиции Германии. По этим данным, представители ФРГ требовали прояснить положения, касающиеся механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских санкций.

Против нового пакета санкций выступал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что ограничения противоречат интересам Будапешта в области энергетики и могут поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. Глава государства отметил, что западные санкции сыграли положительную роль для развития России.

17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что датские власти рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. Комментируя эти высказывания, посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что судоходству на Балтике угрожают западные санкции, а не российские танкеры.