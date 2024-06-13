Москва, 13 июня, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал устроить социальные взрывы на Западе в ответ на введение антироссийских санкций.

Kremlin.ru

«Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их!» — написал зампред в Telegram-канале.

Медведев добавил, что нужно вкидывать в западную медиасферу все «самые зловещие ночные страхи», не щадя их психику.

Зампред Совбеза отметил, что Россия в ответ на санкции должна ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые их ввели. Как уточнил Медведев, ущерб следует наносить во всех сферах, включая энергетическую, промышленность, банковские и социальные услуги, а также блокировать работу компаний и ведомств.

Для этого, как заявил Медведев, нужно и дальше искать критические уязвимости западных экономик. В качестве примера он привёл передачу российского оружия противникам западного мира.

Кроме того, он напомнил о заявлениях Запада о якобы имевшем место использовании Россией фейковых новостей. В этой связи Медведев предложил превратить жизнь Запада в безумный кошмар, в котором не получится отличить выдумку от реалий дня.

Медведев 13 июня также заявил, что США и их союзники объявили России войну без правил, а потому нужно реагировать на их действия. Говоря о санкциях, он отметил, что в России научились жить и развиваться с этими ограничениями. Он также предложил способствовать дезорганизации муниципальной власти на Западе и навязать им войну в космосе.

США 12 июня ввели новые санкции против России. Рестрикции коснулись свыше 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Под санкции в том числе попали компании, связанные с IT, а также Мосбиржа.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня пообещал, что Москва даст ответ на новые санкции. Дипломат подчеркнул, что Москва остаётся открыта к честному и равноправному диалогу.