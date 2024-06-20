Брюссель, 20 июня, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщило 20 июня представительство Бельгии.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в сообщении бельгийского председательства в соцсети X.

Отмечается, что 14-й пакет санкций предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничительных мер, «закрывая возможности их обхода».

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters ранее сообщило, что официальные лица из 27 стран Европейского союза 14 июня обсуждали 14-й пакет санкций в отношении России, но не смогли его согласовать из-за позиции Германии.

Сообщалось, что Германия потребовала прояснить некоторые положения, касающиеся механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских санкций.

Против 14-го пакета антироссийских санкций также выступил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что содержание противоречит интересам Будапешта в области энергетики и может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Президент Владимир Путин отмечал, что России удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. По мнению российского лидера, западные санкции сыграли положительную роль для развития России.