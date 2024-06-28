Москва, 28 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Муж основательницы «Марафона желаний» блогерши Елены Блиновской Алексей не является к следствию для ознакомления с материалами дела. Это стало причиной его объявления в розыск. Об этом 28 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

Соцсети Алексей Блиновский

«Он не является к следствию и не знакомится с материалами уголовного дела», ― сказал источник.

15 мая следствие предъявило обвинение Блиновскому в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным следствия, блогерша для совершения преступления привлекла мужа и других лиц. Их роль заключалась в привлечении аффилированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Министерство внутренних дел России объявило Алексея Блиновского в розыск. Его данные появились в базе ведомства 28 июня. При этом по какой именно уголовной статье разыскивают мужчину, в МВД не уточнили.

Елена и Алексей Блиновские — фигуранты уголовного дела о неуплате налогов, возбуждённого в 2023 году. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года. В ходе производства по делу ФНС обязала блогершу выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

3 июня стало известно, что Блиновская подала заявление о банкротстве. Отмечается, что заявление было подано 31 мая и рассматривается в первой инстанции. 24 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Блиновской до 26 июля.

В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО. Позже появилась информация, что силовики начали проверку на законность контракта Алексея. Следственный комитет высказал подозрения, что контракт он мог заключить для того, чтобы помочь своей жене, арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег.

В конце мая сообщалось о том, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке, однако его отец эту информацию опроверг. В беседе с ИА Регнум он заявил, что его сын до сих пор находится в зоне СВО, а информация некоторых СМИ об оставлении им воинской части — это якобы уловки украинских спецслужб, которые выслеживают его сына, чтобы убить.

Сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев заявил 28 июня, что супруга блогера перевели в штурмовое подразделение, он принимает участие в боях под Красногоровкой. По информации юриста, Блиновский с мая служит в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады и в увольнение ещё не уходил.