Москва, 15 мая, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение супругу блогера Елены Блиновской. Алексея Блиновского обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом 15 мая сообщили в Следственном комитете России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Елена Блиновская после заседания суда

Уточняется, в частности, что Блиновская для совершения преступления привлекла мужа и других лиц.

По мнению следствия, их роль заключалась в привлечении аффилированных индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Используя специальные налоговые режимы, они «дробили» бизнес с целью занижения доходов.

В СК уточнили, что меру пресечения Блиновскому изберут в ближайшее время. Также устанавливаются другие причастные к преступлению лица и их пособники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создательницу бизнеса «Марафоны желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке покинуть Россию на границе Смоленской области и Белоруссии. При себе у неё имелись авиабилеты в другую страну.

Против неё возбудили два уголовных дела об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Блиновская находится под домашним арестом. Ей грозит до семи лет лишения свободы.