Мешхед, Иран, 23 мая, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Иранского президента Эбрахима Раиси, погибшего в авиакатастрофе, похоронили в родном городе Мешхед. Трансляцию похорон вёл иранский телеканал IRIB.

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На кадрах видно, как сотни людей собрались в мавзолее имама Резы, где прошли похороны Раиси. Вместе с тем, по оценкам иранских СМИ, порядка 3 млн человек растянулись по улицам города, следуя за похоронной процессией.

В это же время в Тегеране прошло траурное шествие в честь погибшего президента. От России на церемонии прощания присутствует спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее аналогичная церемония прошла в городе Тебризе. В поминальном шествии участвовали несколько тысяч человек.

19 мая вертолёт, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Причиной авиакатастрофы стали, вероятно, крайне сложные погодные условия, заявил 20 мая посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Иранские СМИ сообщили, что ЧП стало следствием технической неисправности. Причины катастрофы устанавливает специальная комиссия.

23 мая в Тегеране прошла церемония прощания с Раиси и другими пассажирами потерпевшего крушение вертолёта.

Как передавало ИА Регнум, в свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией. Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Это был очень надёжный партнёр, человек прямой, уверенный в себе, отмечал глава государства.