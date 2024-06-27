Тегеран, 27 июня, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Мэр Тегерана Алиреза Закани снял свою кандидатуру с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от консервативного крыла.

TASS /EPA Мэр Тегерана Алиреза Закани

Консерваторов теперь будут представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили.

«Я дошел до самого конца [установленного законом] срока предвыборной гонки, но продолжение курса погибшего [президента Эбрахима] Раиси важнее», — написал мэр в соцсети X (бывший Twitter).

Он попросил кандидатов не игнорировать законные требования сил революции и исключить возможности для образования третьего правительства Хасана Роухани.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня агентство Tasnim сообщило, что Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть политиков, которые могут принять участие в досрочных президентских выборах.

В тот же день стало известно, что бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента республики Али Лариджани не смогут принять участие в выборах главы государства. По информации иранского госагентства Mehr, политики не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента и не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана.

Избирательный штаб Ирана 20 мая объявил, что выборы нового президента страны назначили на 28 июня.

Президент Ирана Эбрахим Раиси разбился при крушении вертолёта 19 мая. Вместе с ним погибли министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Обязанности иранского президента временно исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.