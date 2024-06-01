Тегеран, 1 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Бывший иранский депутат Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая смогла пройти регистрацию на предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, сообщило 1 июня агентство Mehr.

Информационное агентство Тасним

«Девиз моего правительства — здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество», — заявила Элахиан.

Кандидатуры на выборы президента Ирана также выдвинули экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-глава Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Сейед Вахид Хагганиан.

Выборы, согласно конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента смерти или признания недееспособности действующего президента и передачи его полномочий первому заместителю. Выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Процесс регистрации для участия в 14-м туре президентских выборов стартовал 30 мая и продлится до 3 июня. Окончательный список кандидатов огласят 11 июня.

Ранее, 31 мая, представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами сообщил, что три женщины попытались зарегистрироваться для участия в президентских выборах. Однако их кандидатуры отклонили из-за несоответствия необходимым условиям.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Bell 212, перевозивший Раиси, потерпел крушение 19 мая. Поисково-спасательная операция шла более 12 часов. Ливень, сильный ветер и туман осложняли поиски. К операции привлекли около 2000 человек, включая военных и КСИР. После обращения Тегерана из Жуковского вылетели два спецборта МЧС Ил-76 с техникой и специалистами.

В результате авиакатастрофы погибли 9 человек, включая президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел страны Хосейна Амир Абдоллахиана, губернатора провинции Восточный Азербайджан. Иранская делегация возвращалась с официального мероприятия на границе с Азербайджаном, где состоялось открытия гидроузлов на Худаферинской ГЭС, расположенной на приграничной реке Аракс. Иранская делегация возвращалась на трёх вертолётах, два из которых успешно долетели.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Глава государства назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине.

Раиси было 63 года. В юности он принял активное участие в Исламской революции в 1979 года. Сделал карьеру в области права, занимал пост генпрокурора. Победил на выборах в августе 2021 года. Временно исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер.