В ЦБ призвали искать новые пути решения проблемы переводов за рубеж
В ЦБ призвали решать проблемы переводов за рубеж даже непопулярными способами
Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Для того чтобы решить проблемы с международными переводами в условиях санкций, необходимо развивать любые, даже непопулярные способы расчётов. Об этом на сессии Петербургского международного юридического форума 26 июня заявил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
По его словам, надо сделать всё, чтобы «колёса крутились».
«То, что казалось нам вчерашним днём, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — всё надо апробировать, всё надо пробовать и как можно быстрее», ― подчеркнул представитель регулятора.
В противном случае, подчеркнул Чистюхин, если не будет нормальных расчётов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, российскую экспортно-ориентированную экономику может ждать «погибель».
Как сообщало ИА Регнум, глава ВТБ Андрей Костин в апреле на съезде Ассоциации банков России заявил, что банки дружественных стран стали намного чаще отказывать в проведении платежей из РФ. Это произошло после ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года.
По его словам, заграничных банков, готовых продолжать сотрудничество с Россией, становится меньше. Увеличиваются и сроки платежей, и комиссии. У российской стороны запрашивают больше документов, особенно по таким критически важным товарным группам, как электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.
В середине апреля несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России. Новые ограничения ввёл и Bank of China. Из-за этого порядка 80% платежей из России в КНР вернулись обратно.
21 февраля стало известно, что три крупнейших банка Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China — перестали принимать платежи от российских предприятий, попавших под западные санкции. В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 июня заявил, что оставшиеся в стране западные банки продолжают работу в интересах не только российских, но и зарубежных клиентов. По словам представителя Кремля, в России продолжают работать множество зарубежных компаний, которым необходимы те или иные банковские услуги.
В ночь на 30 марта армянские банки, участвующие в национальной платёжной системе ArCa, прекратили обслуживание карт «Мир». Позднее аналогичное решение приняли в Казахстане. Следующей отказавшейся от российских карт страной стала Киргизия.
Песков 4 апреля заявил, что работа над минимизацией рисков для зарубежных стран, отказавшихся от обслуживания банковских карт системы «Мир», продолжается.