Ереван, 30 марта, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Армянские банки, являющиеся участниками национальной платёжной системы Armenian Card (ArCa), в ночь на 30 марта прекратили обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщили в ArCa.

Известия/ Эдуард Корниенко

«С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты «Мир». В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту», — приводит ТАСС сообщение оператора центра ArCa.

Как передавало ИА Регнум, Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платёжной системы «Мир» — получила 19 марта официальное уведомление от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта 2024 года банки — участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир»․

В Армении работает 53 отделения банка, 22 из них в Ереване, кроме того, клиентам доступно более 190 банкоматов в стране. Карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков, кроме «ВТБ Армения», являющегося дочерней организацией российского ВТБ.

В союзе банков Армении пояснили, что решение о прекращении обслуживания карт принято из-за риска вторичных санкций.

Вместе с тем армянский Центробанк уточнил, что коммерческие банки страны самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать.