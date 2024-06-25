Москва, 25 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Оставшиеся в стране западные банки продолжают работу в интересах не только российских, но и зарубежных клиентов, заявил на брифинге 25 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мария Девахина/РИА Новости

По словам представителя Кремля, в России продолжают работать множество зарубежных компаний, которым необходимы те или иные банковские услуги.

«Оставшиеся в России западные банки выполняют важные функции по переводу средств. Это в интересах и зарубежных клиентов, не только наших«, — отметил Песков.

Он подчеркнул, что банки, сотрудничающие с компаниями, выполняют роль связующего звена.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента отметил, что Россия успешно нивелирует последствия санкций Евросоюза и будет развивать этот опыт дальше. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает ограничения незаконными и выступает категорически против них.

Песков напомнил, что санкции могут играть роль обоюдоострого оружия. Они отражаются не только на тех странах, в отношении которых они были введены, но и на интересах государств, которые инициируют ограничительные меры, отметил пресс-секретарь главы государства.

В мае телеканал RTS сообщил, что большинство компаний Швейцарии продолжают торговать с Россией, несмотря на наложенные Евросоюзом санкции. В 2023 году Швейцария продала России товаров более чем на 2,6 млрд франков или свыше 200 млрд рублей. Согласно данным СМИ, основную долю в экспорте заняли лекарства. Указанная сумма не учитывала доходы предприятий от продаж продукции, произведённой на их заводах в России. Между тем в России продолжают присутствовать Nestlé, Japan Tobacco International, Lacoste и другие бренды, базирующиеся в Швейцарии.