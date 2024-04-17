Москва, 17 апреля, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Несколько китайских банков, включая ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из России, сообщили 17 апреля «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Порядка 80% платежей из России в КНР вернулись обратно <…> Новые ограничения ввёл и Bank of China», — сообщило издание.

Издание связало ситуацию с риском вторичных американских санкций. Как пояснил генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин, банки в Китае не готовы идти на полную конфронтацию с англосаксонским миром. Он добавил, что рынок начал перестраиваться на проведение операций через третьи страны.

Небольшие игроки тоже начали следовать примеру крупных банков и вводить ужесточения, опасаясь санкций США, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский.

В свою очередь гендиректор делового совета при Торгово-промышленной палате России Алексей Егармин заявил, что расчёты особенно усложнились за промышленные товары, однако транзакции за обычные потребительские продукты Китай всё еще может пропускать.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Bank of China ввёл ограничения для клиентов российских банков на денежные переводы в юанях в страны ЕС, США, Швейцарию и Великобританию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с ИА Регнум заявил, что решение Bank of China запретить российским банкам перевод юаней в страны Запада может быть связано как с опасениями вторичных санкций, так и с попытками помешать обходу внутрикитайских ограничений на использование юаня. По его словам, в этой ситуации китайцы соблюдают баланс выгод, чтобы риски вторичных санкций были меньшими, чем выгоды от торговли.