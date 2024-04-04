Москва, 4 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 4 апреля, что работа над минимизацией рисков для зарубежных стран, отказавшихся от обслуживания банковских карт системы «Мир», продолжается.

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru

«Страны опасаются и первичных, и вторичных санкций США в отношении своих финансовых структур. Мы продолжаем диалог с этими странами, чтобы выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят риски полностью минимизировать», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 марта большинство банков Армении, участвующих в национальной платёжной системе ArCa, прекратили обслуживание «Мира». Карты перестали работать в банкоматах и терминалах большинства банков, кроме «ВТБ Армения» — дочернего предприятия российского ВТБ.

Позднее аналогичное решение приняли в Казахстане, где ещё в феврале денежные переводы по картам «Мир» остановил банк «Фридом Финанс», а вслед за ним крупнейший банк страны Halyk Bank прекратил обслуживание карт «Мир». Следующей отказавшейся от российских карт страной стала Киргизия.

Говоря о сложившейся ситуации, Песков напоминал, что Москва неоднократно говорила о беспрецедентном давлении США на многие страны, об угрозах санкций и вторичных санкций, поэтому экономические учреждения, компании и банки вынужденно принимают меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также комментировала действия Армении, заявив, что издержки от прекращения работы с картами системы «Мир» в республике будут для Еревана выше, чем от возможных западных санкций, так как армянская экономика понесёт ощутимые потери, так как работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину, а возможность платить картой потеряют и туристы.