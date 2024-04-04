Бишкек, 4 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Киргизия приостановила проведение операций с картами российской платёжной системы «Мир» из-за угроз обслуживающей компании из Латвии. Об этом стало известно 4 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«У межбанковского процессингового центра программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Она прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой «Мир» НСПК России она отключит межбанковский процессинговый центр», — заявили в правительстве Киргизии.

Председатель кабмина республики Акылбек Жапаров добавил, что страна приостановила обслуживание карт «Мир» временно, и существуют определённые механизмы и мероприятия по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по ситуации с отказами зарубежных государств от операций с «Миром». По его словам, понятно, что страны опасаются первичных и вторичных санкций со стороны США, поэтому идут на такие шаги, но Москва продолжает с ними диалог для выработки алгоритмов, которые позволят полностью минимизировать риски.

Первой остановившей операции с картами «Мир» стала Армения, которая активировала это решение в ночь на 30 марта. Операции прекратило большинство банков республики, кроме «ВТБ Армения» — дочернего предприятия российского ВТБ. Аналогичное решение приняли в Казахстане, где ещё в феврале денежные переводы по картам «Мир» остановил банк «Фридом Финанс», а крупнейший банк Halyk Bank прекратил их обслуживание. Следующей отказавшейся от российских карт стала Киргизия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Армении, отметила, что издержки от прекращения работы с картами «Мир» будут для Еревана ощутимее, чем от потенциальных западных санкций, так как экономика страны понесёт потери из-за трудностей с переводами работающих в России армян и невозможности использовать карты внутри страны туристами.