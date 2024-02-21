Пекин, 21 февраля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. С начала 2024 года три из четырёх крупнейших банков Китайской Народной Республики (КНР) прекратили принимать платежи из российских финансовых организаций, в отношении которых действуют антироссийские санкции. Об этом в среду, 21 февраля, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

По информации источника, с начала января Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China уведомили российских клиентов о прекращении приёма платежей, прекратили работу с российскими подсанкционными кредитными организациями. Отмечается, что финансовые операции с банками, не находящимися под санкциями, продолжают осуществляться.

В китайских финорганизациях объяснили отказы российским клиентам «внутренней политикой компании». По данным «Известий», решение банков может быть связано с риском вторичных санкций в отношении КНР со стороны Соединённых Штатов Америки, которые в декабре 2023 года усилили контроль за соблюдением рестрикций.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля сообщалось, что банк КНР Chouzhou Commercial Bank в начале месяца уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Прекращение расчётов коснулось всех межбанковских платёжных систем, в том числе SWIFT и СПФС.

Ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года также начала Турция. С начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России, сотрудники финансовых организаций стали отказываться от взаимодействия с российскими учреждениями.