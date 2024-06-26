Москва, 26 июня, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Сделка, заключённая между журналистом, основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и американским минюстом, выгодна обеим сторонам. Такое мнение 26 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя освобождение журналиста в зале суда на Сайпане.

Rick Rycroft/AP/TASS Джулиан Ассанж

По мнению эксперта, это лучший исход для всех участников.

«Ассанж вернулся домой в Австралию после долгих скитаний по тюрьмам. А США получили возможность продемонстрировать своё милосердие и завершить бесконечную историю издевательств над журналистом. Однако это было не проявление милосердия, а всего лишь трезвый и циничный расчёт», — пояснил Мартынов.

Он отметил, что это было ожидаемо перед выборами в США. Это освобождение является позитивным моментом для избирательной кампании демократов, которые знают, что у Ассанжа много сторонников среди американских избирателей.

Эксперт также выразил сомнение в том, что Ассанж продолжит свою деятельность, которая сделала его известным во всём мире.

Как передавало ИА Регнум, в 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации. Его арестовали в Британии в 2019 году после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. В загранучреждении он находился с 2012 года. США обвинили Ассанжа в преступлениях, связанных с раскрытием секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений.

WikiLeaks 25 июня сообщил, что Ассанж вышел на свободу. Это произошло после того, как суд Лондона 24 июня принял решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день. На следующий день самолёт с Ассанжем вылетел на остров Сайпан.

Сообщалось, что Ассанж заключил с американским минюстом сделку. Согласно ей основатель WikiLeaks признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации.

Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прослезился после освобождения в зале суда на американском острове Сайпан в Тихом океане.

Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения. Она выразила надежду, что Ассанж начнёт новую жизнь позитивно.

В зале суда Ассанж признал себя виновным по одному обвинению в уголовном преступлении за публикацию секретных данных. Суд засчитал ему уже отбытый срок. После оглашения вердикта он покинул здание свободным человеком. В ближайшее время журналист вылетит в Австралию. WikiLeaks обещал дать пресс-конференцию в Канберре.

После вынесения приговора американское министерство юстиции сообщило, что Ассанж больше не сможет вернуться в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать комментарии в связи с освобождением Ассанжа. Неизвестно, на каких условиях его освободили и пошёл ли журналист на сделку, отметил он. Песков добавил, что по вопросу об освобождении Ассанжа нечего комментировать, все получили, что хотели.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин выразил мнение, что освобождение Ассанжа из британской тюрьмы — это предвыборный шаг администрации президента США Джо Байдена. Он отметил, что состояние здоровья Ассанжа оставляет желать лучшего, поэтому, возможно, он и пошёл на сделку с американским правосудием.