Москва, 25 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Пока рано давать комментарии в связи с освобождением из тюрьмы Белмарш в Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил 25 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Zuma\TASS Джулиан Ассанж

«Оставляю без комментариев», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что неизвестно, на каких условиях освободили Ассанжа и пошёл ли журналист на какую-то сделку. Он призвал дождаться появления более подробной информации.

WikiLeaks в соцсети Х сообщила, что Ассанж вышел на свободу и вылетел самолётом в Австралию. Это произошло после того, как высокий суд Лондона вынес 24 июня решение суд отпустить Ассанжа под залог. По данным WikiLeaks, журналист заключил с американским минюстом сделку, но она ещё официально не завершилась.

По данным телеканала The Hill, Ассанж якобы планировал заключить сделку с американской прокуратурой о частичном признании вины. Благодаря этому он не должен будет отбывать наказание в американской тюрьме.

В рамках сделки журналистпризнаёт себя виновным в сговоре с целью незаконного получения и распространения информации о национальной обороне США. Тогда тот срок, который он отсидел в Белмарше, ему зачтут как тюремное заключение в США.

По данным Associated Press, 26 июня дело Ассанжа рассмотрит федеральный суд на Сайпане — крупнейшем острове Северных Марианских островов.

Преследуемый США Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Через семь лет его выдворили с территории диппредставительства и заключили в Белмарш. Вашингтон всё это время добивался экстрадиции Ассанжа. Журналисту предъявили 18 обвинений, по которым ему грозило до 175 лет тюремного заключения.

Преследование Ассанжа американской стороной связано с раскрытием WikiLeaks самого крупного в истории США массива секретных документов.