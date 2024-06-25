Москва, 25 июня, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Освобождение журналиста и основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы — это предвыборный шаг администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение 25 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что состояние здоровья Ассанжа оставляет желать лучшего, поэтому, возможно, он и пошёл на сделку с американским правосудием.

«Вашингтон же пытается поднять упавший рейтинг президента США Джо Байдена перед выборами. Этим шагом администрация президента хочет показать свою «прогрессивность» и борьбу за демократию и права человека. Освобождение Ассанжа — это предвыборный шаг. За Ассанжа же можно только порадоваться. Действительно, это можно назвать победой, но победой в довольно циничной предвыборной сделке с американской администрацией», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, представители Wikileaks на странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщили, что журналист и основатель этого проекта Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы в Британии и направился на самолёте к себе на родину — в Австралию. В сообщении уточняется, что 24 июня в Лондоне суд постановил отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день, сопротивляясь попыткам экстрадировать его в США.

Ранее телеканал CBS проинформировал о том, что Ассанж якобы готовится заключить сделку с прокуратурой США о частичном признании вины в обмен на наказание в виде тюремного срока, который он уже отбыл в Британии. По данным СМИ, реализация договорённостей должна завершиться 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов в Тихом океане, которыми владеют Соединённые Штаты.

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» на странице в социальной сети Х сообщила, что освобождение Ассанжа из тюрьмы в Британии является победой для журналистики и свободы прессы.

В конце марта супруга Джулиана Ассанжа Стелла попросила Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне освободить её мужа. Она также призвала американского президента Джо Байдена снять обвинения с основателя Wikileaks после вердикта лондонского суда.

В середине мая более десяти правозащитных организаций попросили минюст США снять обвинения с Ассанжа. Авторы обращения предупредили, что экстрадиция журналиста в Соединённые Штаты создаст опасный прецедент.

Ассанжа отправили под арест в Британии в 2019 году, когда его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. В этой дипмиссии он находился с 2012 года.

В 2021 году журналист перенёс инсульт. США обвиняют Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы.