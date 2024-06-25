Лондон, 25 июня, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Журналист и основатель проекта Wikileaks Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы в Британии и направился на самолёте к себе на родину — в Австралию. Об этом сообщили представители указанной международной некоммерческой организации на странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

В сообщении уточняется, что 24 июня в Лондоне суд постановил отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день, сопротивляясь попыткам экстрадировать его в США.

В Wikileaks также опубликовали видеозапись, на которой видно, как освобождённый Ассанж держит в руках лист бумаги и ручку, а после следует в самолёт.

Ранее телеканал CBS проинформировал о том, что Ассанж якобы готовится заключить сделку с прокуратурой США о частичном признании вины в обмен на наказание в виде тюремного срока, который он уже отбыл в Британии. По утверждениям СМИ, реализация договорённостей должна завершиться 26 июня в федеральном окружном суде Северных Марианских островов в Тихом океане, которыми владеют Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта супруга Джулиана Ассанжа Стелла попросила Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне освободить её мужа. Она также призвала американского президента Джо Байдена снять обвинения с основателя Wikileaks после вердикта лондонского суда.

В середине мая более десяти правозащитных организаций попросили минюст США снять обвинения с Ассанжа. Авторы обращения предупредили, что экстрадиция журналиста в Соединённые Штаты создаст опасный прецедент.

Ассанжа отправили под арест в Британии в 2019 году, когда его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. В этой дипмиссии он находился с 2012 года.

В 2021 году журналист перенёс инсульт. США обвиняют Ассанжа в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы