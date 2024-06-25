Москва, 25 июня, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Самолёт с журналистом и основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на американский остров Сайпан в Тихом океане, где после заседания суда, как ожидается, его отпустят на свободу, следует из данных приложения для отслеживания самолетов Flightradar24.

Кадр из видео с официальной страницы Wikileaks в соцсети X

Воздушное судно вылетело в 21:21 по местному времени (17:21 мск). Прибытие самолёта на остров Сайпан в составе Северных Марианских островов запланировано на 6:00 26 июня (23:00 мск 25 июня).

Супруга Ассанжа Стелла подтвердила, что чартерный рейс из Лондона вылетел из Бангкока после дозаправки и направляется на Сайпан, где Ассанж 26 июня предстанет перед судом.

Ожидается, что основатель проекта Wikileaks признает себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации. Стелла Ассанж рассказала, что в течение последних 72 часов было неясно, состоится ли сделка. По её словам, детали соглашения обнародуют после того, как судья его подпишет.

WikiLeaks в соцсети Х 25 июня сообщила, что Ассанж вышел на свободу и вылетел в Австралию. Это произошло после того, как суд Лондона вынес 24 июня решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день. Сообщалось, что он заключил с американским минюстом сделку.

На брифинге 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать комментарии в связи с освобождением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Представитель Кремля добавил, что неизвестно, на каких условиях освободили Ассанжа и пошёл ли журналист на сделку.

«Репортёры без границ» прокомментировали освобождение Ассанжа из тюрьмы. В организации назвали освобождение Ассанжа победой для журналистики и свободы СМИ.

Джулиана Ассанжа отправили под арест в Британии в 2019 году после его выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. В загранучреждении он находился с 2012 года. В 2021 году журналист перенёс инсульт. США обвиняют Ассанжа в преступлениях, связанных с раскрытием секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений, в рамках которых совокупное наказание достигает 175 лет тюрьмы.