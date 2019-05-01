Лондон, 1 мая, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Суд в Лондоне приговорил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условия выхода под залог. Решение суда вынесено сегодня, 1 мая.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанжа, который является гражданином Австралии, обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В этот момент Ассанж находился в Великобритании. Он был задержан, но вышел под залог, однако от дальнейшего разбирательства Ассанж решил скрыться в посольстве Эквадора в Лондоне.

Основатель WikiLeaks ясно понимал, что обвинения против него в Швеции — сфабрикованы, и если его вышлют из Великобритании в Швецию, то далее Стокгольм выдаст его властям США, которые его ненавидят за публикацию американских секретных материалов на портале.

Именно за то, что Ассанж не явился в британский суд по делу, сфабрикованному в Швеции, а прятался в посольстве Эквадора вплоть до апреля 2019 года, ему и дали почти год тюрьмы.

Стоит отметить, что в самой Швеции сфабрикованные обвинения против Ассанжа давно развалились, но его все равно задержали, при этом власти Эквадора разрешили британской полиции ворваться в свое посольство в Лондоне и выволочь Ассанжа.

Год британской тюрьмы это не самое страшное, что грозит Ассанжу. США уже готовят пакет документов для того, чтобы запросить у Великобритании экстрадицию Ассанжа. Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся 2 мая, в четверг, в Вестминстерском магистратском суде.