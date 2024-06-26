Москва, 26 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прослезился после освобождения в зале суда на американском острове Сайпан в Тихом океане, сообщила 26 июня газета The Guardian.

TASS/EPA/SAMANTHA SALAMON Джулиан Ассанж

«Ассанж обнял свою команду <…> Он прослезился», — сообщила газета.

Судья Рамона Манглона после оглашения вердикта поздравила Ассанжа с грядущим днём рождения. Она выразила надежду, что Ассанж начнёт новую жизнь позитивно.

В зале суда Ассанж признал себя виновным по одному обвинению в уголовном преступлении за публикацию секретных данных. Суд засчитал ему уже отбытый срок. После оглашения вердикта он покинул здание свободным человеком. В ближайшее время журналист вылетит в Австралию. WikiLeaks обещал дать пресс-конференцию в Канберре.

После вынесения приговора американское министерство юстиции сообщило, что Ассанж больше не сможет вернуться в США.

WikiLeaks 25 июня сообщил, что Ассанж вышел на свободу. Это произошло после того, как суд Лондона 24 июня принял решение отпустить Ассанжа под залог из британской тюрьмы Белмарш. В этом учреждении журналист находился под арестом 1901 день. На следующий день самолёт с Ассанжем вылетел на остров Сайпан.

Сообщалось, что Ассанж заключил с американским минюстом сделку. Согласно ей основатель WikiLeaks признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации.

На брифинге 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано давать комментарии в связи с освобождением Ассанжа. Неизвестно, на каких условиях его освободили и пошёл ли журналист на сделку, отметил представитель Кремля.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации. Его отправили под арест в Британии в 2019 году после его выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. В загранучреждении он находился с 2012 года. США обвинили Ассанжа в преступлениях, связанных с раскрытием секретных документов. Ему предъявили 18 обвинений.