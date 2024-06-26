Москва, 26 июня, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Весной 2024 года Индия впервые поставила алюминий в Россию. Это следует из данных индийской таможни.

TASS /Chinatopix via AP

В апреле Индия экспортировала в Россию 44,8 тысячи тонн необработанного алюминия на сумму 16,5 млн долларов. Это первая закупка металла у страны как минимум с начала 2009 года, когда данные о поставках появились в открытом доступе. При этом Россия является вторым крупнейшим в мире экспортёром алюминия. По итогам прошлого года поставки этого металла из РФ достигли 6,5 млрд долларов.

Импорт индийского алюминия может быть вызван трудностями с его покупкой на внутреннем рынке, считает независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.

«Дело в том, что все отечественные предприятия <…> фактически «зажаты» между единственным в России производителем первичного алюминия «Русалом» и сравнительно узким кругом заводов, выплавляющих вторичный алюминий», ― процитировало агентство «Прайм» эксперта.

Он пояснил, что приобретение алюминия за границей ― главным образом в странах Азии ― позволяет им снизить свою зависимость от сбытовой политики российских производителей, даже несмотря на длинное логистическое плечо.

В 2023 году объём торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей. Он вырос в 1,8 раза — до 65 млрд долларов против 37 млрд годом ранее. С таким уровнем товарооборота Москва стала четвёртым крупнейшим торговым партнёром Нью-Дели, потеснив Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Россия стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею. Страна нарастила импорт этого металла до 39,1 тыс. тонн на $90,9 млн, что больше показателя февраля на 43% в физическом и денежном выражении.

Тогда же Россия вернула себе статус одного из крупнейших поставщиков металлов в Европу. В марте страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года.

Так, поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза по сравнению с февралём — до 328 млн евро. При этом Бельгия стала лидером по импорту алюминия, увеличив его закупки в 3,5 раза, до 130,5 млн евро. Италия закупила этого металла на 85 млн, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия приобрели на сумму почти 90 млн евро.

Импорт алюминия из России в марте увеличился на 29%. Пятикратный рост закупок показала Германия, увеличив их до 22,4 млн евро.

Минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Это не коснулось металлов, которые произвели до 13 апреля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами.

Лондонская биржа металлов (LME) заявила, что новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут вызвать неопределённость на рынке.

Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о новых санкциях Вашингтона, заявил, что такое решение является очередным неоправданным политизированным шагом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно незаконными все западные антироссийские санкции.