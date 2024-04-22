Москва, 22 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Южная Корея в марте нарастила импорт российского алюминия до 39,1 тыс. тонн, Россия стала его главным поставщиком в страну, следует из данных статслужбы страны.

РИА Новости / Илья Наймушин

Главными поставщиками алюминия для Южной Кореи последние несколько лет являлись Австралия и Индия. Россия традиционно входит в пятерку крупнейших поставщиков.

В марте Южная Корея импортировала 39,1 тыс. тонн российского алюминия на $90,9 млн, что больше показателя февраля на 43% в физическом и денежном выражении.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Это не коснулось металлов, которые произвели до 13 апреля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно незаконными все западные антироссийские санкции.