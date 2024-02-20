Москва, 20 февраля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Объём торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей. Этот показатель за 2023 год вырос в 1,8 раза — до 65 млрд долларов против 37 млрд годом ранее. Это следует из данных индийской статистической службы.

Иван Шилов ИА REGNUM

С таким уровнем товарооборота Москва стала четвёртым крупнейшим торговым партнёром Нью-Дели, потеснив Саудовскую Аравию.

В прошлом году Индия нарастила импорт российской продукции в 1,8 раза — до 60,1 млрд долларов. По этому показателю Россию обгоняет только Китай, который поставил в страну товаров на 100 млрд долларов, сообщило «РИА Новости». Экспорт индийских товаров увеличился в 1,4 раза — до 4 млрд долларов.

Главным торговым партнёром Индии в прошлом году остались США, при этом объём торговли двух стран по итогам года сократился на 9% — до 119 млрд долларов. Далее следуют Китай (-2%, до 116 млрд долларов) и ОАЭ (-7%, 78 млрд долларов). Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия, чей товарооборот с Индией упал за год на 17% — до 44 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, товарооборот России и Индии по результатам первого полугодия 2023 года вырос в 2,9 раза — до 33,5 млрд долларов. По данным индийского министерства торговли и промышленности, импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 млрд долларов. В 1,7 раза увеличились поставки в Россию индийской продукции (до 1,9 млрд долларов). При этом главной экспортной позицией остаются лекарственные средства.

За десять месяцев товарооборот России и Индии вырос в два раза — до рекордных $54,7 млрд. Согласно данным индийской таможни, с января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров в два раза — до $51,4 млрд, а поставки собственной продукции в РФ — в 1,4 раза, до $3,3 млрд.

Таким образом, товарооборот двух стран достиг $54,7 млрд, это вдвое выше показателя за аналогичный период 2022 года и максимум за всю историю.

Президент России Владимир Путин 27 декабря 2023 года заявил, что отношения России и Индии продолжают поступательно развиваться, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается мир. Глава государства отметил, что российско-индийский товарооборот уже второй год растёт уверенными темпами.