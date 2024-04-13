Вашингтон, 13 апреля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Новые санкции США против российского сырьевого экспорта являются очередным неоправданным, политизированным шагом и «пальбой без разбору», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Объявленные жёсткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причём данный поступок — это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — прокомментировал дипломат.

Он напомнил, что ранее американцы уже минимизировали покупки российских металлов. Возможно, нынешнее решение основано на расчётах, что в США цены на ресурсы не взлетят, при этом Вашингтон с лёгкостью вносит дисбаланс в работу рынков по всему миру, привлекая к санкциям сателлитов, добавил Антонов.

Свои нелегитимные шаги США преподносят как доказательства «лидерства» в сдерживании России и попытку помешать успехам российских войск в спецоперации на Украине, считает посол РФ в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля минфин США ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля, а также ограничил их оборот на мировых биржах. Ограничения не касаются металлов, произведённых до 13 апреля 2024 года.

Великобритания поддержала США и присоединилась к антироссийским санкциям в отношении торговли металлами, заявлено на сайте британского правительства. Глава британского минфина Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, поскольку российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже. Теперь эти биржи не смогут пополнять на своих складах запасы алюминия, меди и никеля за счёт поставок из России. При этом ограничения не распространяются на титан и металлы платиновой группы.