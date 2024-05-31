Москва, 31 мая, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Россия вернула себе статус одного из крупнейших поставщиков металлов в Европу. В марте страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Так, поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза по сравнению с февралём — до 328 миллионов евро, сообщило агентство «Прайм».

При этом Бельгия стала лидером по импорту алюминия, увеличив его закупки в 3,5 раза, до 130,5 млн евро. Италия закупила этого металла на 85 млн, Дания, Чехия, Нидерланды и Венгрия приобрели на сумму почти 90 млн евро.

Импорт алюминия из России в марте увеличился на 29%. Пятикратный рост закупок показала Германия, увеличив его до 22,4 млн евро.

Сталь и алюминий в основном потребляет европейский строительный сектор. Алюминий также используется в машиностроении, авиационной и упаковочной промышленности, отмечают аналитики агентства.

Как передавало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Это не коснулось металлов, которые произвели до 13 апреля. Американским компаниям запретили оказывать услуги по приобретению этих металлов, а также заниматься их экспортом, реэкспортом, продажей и поставками. Кроме того, прекратили торговлю ими на Чикагской товарной бирже.

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно незаконными все западные антироссийские санкции.

Россия в марте стала главным поставщиком алюминия в Южную Корею. Сеул нарастил импорт российского металла до 39,1 тыс. тонн (на $90,9 млн), что больше показателя февраля на 43% в физическом и денежном выражении.