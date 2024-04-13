Лондон, 13 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут вызвать неопределённость на рынке, говорится в заявлении Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME).

Иван Шилов ИА Регнум

«LME немедленно приостановит действие гарантий на соответствующий металл, произведённый 13 апреля 2024 года или после этой даты», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, в LME признают, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение неопределённости на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля минфин США ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля, а также ограничил их оборот на мировых биржах. Ограничения не касаются металлов, произведённых до 13 апреля 2024 года.

Великобритания поддержала США и присоединилась к антироссийским санкциям в отношении торговли металлами. Глава британского минфина Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, поскольку российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже. Теперь эти биржи не смогут пополнять на своих складах запасы алюминия, меди и никеля за счёт поставок из России. При этом ограничения не распространяются на титан и металлы платиновой группы.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что новые санкции США против российского сырьевого экспорта являются очередным неоправданным, политизированным шагом и «пальбой без разбору».