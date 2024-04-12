Лондон, 13 апреля, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США в отношении торговли металлами. Об этом заявлено на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

«Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведён после 23:59 12 апреля 2024 года; разрешить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов», — указали в заявлении.

Глава британского минфина Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, поскольку российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

Теперь эти биржи не смогут пополнять на своих складах запасы алюминия, меди и никеля за счёт поставок российского сырья. При этом ограничения не распространяются на титан и металлы платиновой группы.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта британская газета Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов написала о неэффективности санкций против российской экономики. По мнению специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, чрезмерная уверенность Запада в том, что введённые санкции будут соблюдаться приведёт к подрыву самих механизмов санкционных мер — гегемонии доллара и контроля над цепочками поставок. Эксперт назвала мифом изоляцию России, экономика которой, несмотря на рестрикции, показывает стабильный рост.

Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. Глава государства подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон.