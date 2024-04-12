Вашингтон, 13 апреля, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Подписанный приказ минфина США о запрете ввоза алюминия, меди и никеля из России также ограничит их оборот на мировых биржах. Об этом заявили в американском ведомстве.

Kreepin Deth Вывеска над главным входом в здание Лондонской биржи металлов

Введённый запрет таким образом ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами, следует из приказа минфина.

«Американские глобальные биржи металлов не должны принимать алюминий, медь или никель российского происхождения, которые были произведены 13 апреля 2024 года или после этой даты», — говорится в материалах минфина США.

Как передавало ИА Регнум, власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. О расширении санкций сообщается в опубликованном 12 апреля приказе Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Ограничения не затрагивают металлы, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США в отношении торговли металлами, заявлено на сайте британского правительства.

Глава британского минфина Джереми Хант назвал принятые меры решительным шагом, поскольку российские металлы потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже. Теперь эти биржи не смогут пополнять на своих складах запасы алюминия, меди и никеля за счёт поставок из России. При этом ограничения не распространяются на титан и металлы платиновой группы.

С 1 марта в США вступил в силу запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.