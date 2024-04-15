Москва, 15 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Ранее введённые США и Великобританией санкции против алюминия, меди и никеля из России являются обоюдоострым оружием, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Об этом 15 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он уточнил, что Москва относится к новым ограничениям как и ко всем санкциям Запада и считает их абсолютно незаконными.

«И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля агентство Bloomberg написало, что цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросли до рекордного уровня после введения Вашингтоном и Лондоном санкций на поставки алюминия, меди и никеля из России. Уточнялось, что цена на алюминий подскочила на 9,4%, что стало максимальным показателем с 1987 года.

До этого Bloomberg сообщило, что санкции США и Британии против поставляемых из России металлов укрепят статус Китая как покупателя ключевых сырьевых товаров у российской стороны. Журналисты агентства указывали на то, что это также поспособствует усилению роли Шанхая в качестве площадки для установления цен на материалы.

Минфин США 12 апреля ввёл запрет на ввоз из России алюминия, меди и никеля. Новые санкционные меры не затронули металлы, которые произвели до 13 апреля 2024 года. Британия присоединилась к антироссийским санкциям США против торговли российскими металлами. По словам главы британского минфина Джереми Ханта, это стало «решительным» шагом, потому что металлы из России в результате потеряли доступ к Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

Посол России в США Анатолий Антонов, говоря о новых санкциях Вашингтона, заявил, что такое решение является очередным неоправданным политизированным шагом. Дипломат отметил, что нелегитимные шаги США пытаются преподносить в качестве якобы доказательства лидерства в мерах по сдерживанию России и попытки помешать успехам российской армии в ходе СВО на Украине.